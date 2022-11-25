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    Van'da 112 kilogram toz esrar ele geçirildi

    Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye hazırlanan 112 kilogram 678 gram toz esrar ele geçirildi.
    • 25.11.2022 - 18:54
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    Van'da 112 kilogram toz esrar ele geçirildi

    Güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine yönelik mücadelesi devam ediyor.

    Mehmetçik Van'da uyuşturucu tacirlerinin tepesine çöktü.

    Konuya ilişkin açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan geldi.

    "112 kilogram 678 gram toz eroin"

    MSB tarafından yapılan açıklamada; hudutlarda keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinin aralıksız sürdürüldüğünün altı çizildi.

    Açıklamada, Van hudut sınırından yasa dışı yollarla geçirilmeye hazırlanan 112 kilogram 678 gram toz eroinin, Hudut Kartalları ile jandarmanın koordineli çalışmasıyla ele geçirildiği duyuruldu.

    Van da 112 kilogram toz esrar ele geçirildi #1


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