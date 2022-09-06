12 yıldır aranan firari şahıs, jandarma operasyonu ile yakalandı. Şahsın uzun süredir Irak’ta olduğu, sahte kimlik ile Türkiye’ye giriş yaptığı öğrenildi.

Van’da, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT), nitelikli suçlardan aranan şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen operasyonlara devam ediyor…

Van Valiliği, yürütülen operasyonlar kapsamında 12 yıldır aranan firari bir şahsın yakalandığını duyurdu.

Valilik açıklaması

İHA’nın haberine göre; açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, petrol ve petrol ürünleri kaçakçılığı suçlarından 12 yıldır aranan firari, jandarmanın dedektiflerine takıldı.

Van’da, 12 yıldır aranan firari yakalandı VİDEO



Bu süre zarfında Irak’ta olduğu belirli aralıklarla ve sahte kimlik kullanarak yasal olmayan yollarla Türkiye’ye geldiği tespit edilen Ö.B. isimli şahsın, yapılan istihbarı çalışmalar ve saha araştırması ile Edremit ilçesine geleceği bilgisinin alınması üzerine harekete geçen İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 5 Eylül 2022 Pazartesi günü düzenlenen operasyonla şahsı yakaladı. Şahıs adli makamlarca tutuklandı.

Toplum düzeninin sağlanması, vatandaşlarımızın temel hak ve özgürlüklerinin korunması maksadıyla Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aranan şahısların yakalanmasına yönelik faaliyetlerine devam edecektir.”