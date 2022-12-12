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    Van’da, 13 göçmen kaçakçısı tutuklandı

    5-11 Aralık tarihlerinde yapılan operasyonlar neticesince yakalanan 18 şüpheliden 13‘ü tutuklandı.
    • 12.12.2022 - 09:03
    • Güncelleme : 12.12.2022 - 09:36
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    Van’da, 13 göçmen kaçakçısı tutuklandı

    Van’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Kent genelinde, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor…

    Çalışmalar kapsamında 5-11 Aralık tarihleri arasında 8 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda organizatör olduğu belirlenen 18 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

    Şüphelilerin 13’ü, tutuklandı.

    İl Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama

    İHA’nın haberine göre; Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    "Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 5-11 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan 8 ayrı operasyonda 18 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 13 organizatör tutuklanmıştır."

    Van’da, 13 göçmen kaçakçısı tutuklandı VİDEO


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