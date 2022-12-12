5-11 Aralık tarihlerinde yapılan operasyonlar neticesince yakalanan 18 şüpheliden 13‘ü tutuklandı.

Van’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

Kent genelinde, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor…

Çalışmalar kapsamında 5-11 Aralık tarihleri arasında 8 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda organizatör olduğu belirlenen 18 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.

Şüphelilerin 13’ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü’nden açıklama

İHA’nın haberine göre; Van Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 5-11 Aralık 2022 tarihleri arasında yapılan 8 ayrı operasyonda 18 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 13 organizatör tutuklanmıştır."

Van’da, 13 göçmen kaçakçısı tutuklandı VİDEO

