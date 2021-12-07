Euro
15.5103
1.93%
Dolar
13.7253
1.74%
Altın
787.47
1.69%
Borsa
1.991
0.49%
Bitcoin
695.835
-2.13%
BTXN Coin
45.18
-3.33%
10ºC
İstanbul
Çok bulutlu 10 C

    Van’da 13 kaçak göçmenin ölümüne neden olan organizatör yakalandı

    Muradiye’de, 13 kaçak göçmenin yanı sıra sürücü C.A.'nın öldüğü, 20 göçmenin ise yaralandığı minibüs kazası ile ilgili soruşturma kapsamında aranan organizatör H.Ö. yakalandı.
    • DHA
    • 07.12.2021 - 16:57
    • Güncelleme : 07.12.2021 - 17:19
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van’da 13 kaçak göçmenin ölümüne neden olan organizatör yakalandı

    Van’ın Muradiye ilçesinde, 10 Temmuz'da kontrolden çıkıp takla atan minibüs içindeki sürücü C.A. ve Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen hayatını kaybederken, 20 göçmen de yaralandı.

    Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan ve hakkında arama kararı bulunan H.Ö. isimli şahsın adresini tespit etti.

    Ekipler, 3 gün önce, organizatör H.Ö.'nün saklandığı eve operasyon düzenledi.

    CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

    Yakalanarak gözaltına alınan H.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

    H.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erciş A Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi.

    Van’da 13 kaçak göçmenin ölümüne neden olan organizatör yakalandı VİDEO

    Van’da 13 kaçak göçmenin ölümüne neden olan organizatör yakalandı #1

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir