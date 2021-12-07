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Van’da 13 kaçak göçmenin ölümüne neden olan organizatör yakalandı

Van’da 13 kaçak göçmenin ölümüne neden olan organizatör yakalandı

Muradiye’de, 13 kaçak göçmenin yanı sıra sürücü C.A.'nın öldüğü, 20 göçmenin ise yaralandığı minibüs kazası ile ilgili soruşturma kapsamında aranan organizatör H.Ö. yakalandı.