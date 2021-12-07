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- Van’da 13 kaçak göçmenin ölümüne neden olan organizatör yakalandı
Van’da 13 kaçak göçmenin ölümüne neden olan organizatör yakalandı
Muradiye’de, 13 kaçak göçmenin yanı sıra sürücü C.A.'nın öldüğü, 20 göçmenin ise yaralandığı minibüs kazası ile ilgili soruşturma kapsamında aranan organizatör H.Ö. yakalandı.
- DHA
- 07.12.2021 - 16:57
- Güncelleme : 07.12.2021 - 17:19
Van’ın Muradiye ilçesinde, 10 Temmuz'da kontrolden çıkıp takla atan minibüs içindeki sürücü C.A. ve Afganistan uyruklu 13 kaçak göçmen hayatını kaybederken, 20 göçmen de yaralandı.
Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma kapsamında jandarma ekipleri, göçmen kaçakçılığı yapan ve hakkında arama kararı bulunan H.Ö. isimli şahsın adresini tespit etti.
Ekipler, 3 gün önce, organizatör H.Ö.'nün saklandığı eve operasyon düzenledi.
CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ
Yakalanarak gözaltına alınan H.Ö., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
H.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Erciş A Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'na gönderildi.
Van’da 13 kaçak göçmenin ölümüne neden olan organizatör yakalandı VİDEO