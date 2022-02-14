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    Van'da, 130 kilo 977 gram uyuşturucu ele geçirildi

    Uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerine yönelik yapılan operasyonlarda, bir hafta içerisinde 130 kilo 977 gram uyuşturucu ele geçirildi.
    • AA
    • 14.02.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 14.02.2022 - 09:55
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    Van'da, 130 kilo 977 gram uyuşturucu ele geçirildi

    Van’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar devam ediyor…

    İl Emniyet Müdürlüğü'nün, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmaları sürüyor…

    ELE GEÇİRİLENLER

    Bu kapsamda Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir haftada gerçekleştirdikleri operasyonlarda 114 kilo 901 gram eroin, 16 kilo 44 gram sentetik uyuşturucu, 32,62 gram esrar ve 2 uyuşturucu hap ele geçirdi.

    Operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

    Van da, 130 kilo 977 gram uyuşturucu ele geçirildi #1


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