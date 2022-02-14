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Van'da, 130 kilo 977 gram uyuşturucu ele geçirildi

Van'da, 130 kilo 977 gram uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerine yönelik yapılan operasyonlarda, bir hafta içerisinde 130 kilo 977 gram uyuşturucu ele geçirildi.