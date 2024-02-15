Haberler



3. Sayfa



Van'da 132 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı

Van'da 132 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı Başkale ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitim-öğretime ara verilirken 132 yerleşim yerine ise ulaşım sağlanılamıyor.