İHA
Türkiye'nin doğusu kara teslim olmuş durumda...
Dün akşam saatlerinde Van'da başlayan kar yağışı, etkisini artırdı.
Aralıksız süren kar yağışı ilçeyi adeta kara gömdü.
Araçlar kar altında kalırken; ilçe merkezinde kar kalınlığı 30 santimetre, yüksek rakımlı kesimlerde ise yer yer 1 metreyi geçti.
132 yerleşim yerine ulaşmak için çalışmalar sürüyor
Kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verilirken, 132 yerleşim yerinin yolu ise ulaşıma kapandı.
Başkale Belediyesi karla mücadele ekipleri, yüksek kesimlerindeki yerleşim yerlerinde yol açma ve kar küreme çalışması başlattı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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