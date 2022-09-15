Van'da 18 kilo uyuşturucu toprağa gömülü olarak bulundu

Başkale ilçesinde arama yapan ekipler toprağa gömülü 18 kilo 321 gram toz esrar buldu.

Van'ın Başkale ilçesinde jandarma ekipleri tarafından arazide arama-tarama çalışmaları yapıldı.

Güvenlik güçlerince gerçekleştirilen çalışma başarılı sonuçlandı.

18 kilo 321 gram toz esrar bulundu

Ekipler, kırsal bölgedeki arazide toprağa gömülü 18 kilo 321 gram toz esrar ele geçirdi.

Kimliği belirsiz kişiler tarafından toprağa gömülen uyuşturucuyla ilgili kimlik tespit çalışmaları başlatıldı.

Valilik'ten açıklama geldi

Konuya ilişkin açıklama yapan Van Valiliği şu ifadelerini kullandı:

"Başkale ilçesi kırsalında arazide gömülü vaziyette 18 kilo 321 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiş olup, olay ile ilgili şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam etmektedir. Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından terörün finansmanının önlenmesi kapsamında yürütülen çalışmalar yine halkımızın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde aralıksız olarak devam edecektir" denildi.