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- Van'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
Van'da 19 düzensiz göçmen yakalandı
Jandarma ekipleri tarafından durdurulan minibüsteki kaçak göçmenler yakalanırken İ.S isimli bir şahıs gözaltına alındı.
- İHA
- 01.12.2021 - 09:21
- Güncelleme : 01.12.2021 - 09:22
Emniyet ekiplerinin düzensiz göçmenlere karşı yakalama çalışmaları devam ediyor.
Van Muradiye İlçesi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahan Mahallesi'nde bir minibüsü durdurdu.
19 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Minibüste yapılan aramada yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalanırken, minibüs sürücüsü İ.S. ise gözaltına alındı.
Yakalanan düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.