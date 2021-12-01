Van'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

Müslüme'nin dedesi ve Başak Cengiz'in katili Diyarbakır Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nde

Brent petrolün fiyatı aylar sonra 69 doların altında: Benzin ve motorine indirim yolda

Mehmet Öz, ABD Senatosu için adaylığını açıkladı

Rusya ve NATO'dan tansiyonu yükselten Ukrayna açıklamaları

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