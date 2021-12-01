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    Van'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

    Jandarma ekipleri tarafından durdurulan minibüsteki kaçak göçmenler yakalanırken İ.S isimli bir şahıs gözaltına alındı.
    • İHA
    • 01.12.2021 - 09:21
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 09:22
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    Van'da 19 düzensiz göçmen yakalandı

    Emniyet ekiplerinin düzensiz göçmenlere karşı yakalama çalışmaları devam ediyor.

    Van Muradiye İlçesi Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karahan Mahallesi'nde bir minibüsü durdurdu.

    19 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI

    Minibüste yapılan aramada yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 19 düzensiz göçmen yakalanırken, minibüs sürücüsü İ.S. ise gözaltına alındı.

    Yakalanan düzensiz göçmenler, sağlık kontrollerinin ardından, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

    Van da 19 düzensiz göçmen yakalandı #1

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