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    Van'da 2 bin 815 paket kaçak sigaraya el konuldu

    İran üzerinden Türkiye'ye getirilen kaçak sigaralara jandarmanın operasyonuyla el koyulurken, soruşturmanın sürdüğü bilgisi aktarıldı.
    • DHA
    • 01.04.2021 - 13:52
    • Güncelleme : 01.04.2021 - 14:04
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    Van'da 2 bin 815 paket kaçak sigaraya el konuldu

    Ülke genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

    Van Başkale'de, Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında, Esenyamaç Mahallesi'nde 5 kişinin adreslerine operasyon düzenlendi.

    SİGARALARA EL KONULDU

    Operasyonda şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 2 bin 815 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyulurken, soruşturma sürüyor.

    Van da 2 bin 815 paket kaçak sigaraya el konuldu #1

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