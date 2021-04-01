Van'da 2 bin 815 paket kaçak sigaraya el konuldu

Van'da 2 bin 815 paket kaçak sigaraya el konuldu

İran üzerinden Türkiye'ye getirilen kaçak sigaralara jandarmanın operasyonuyla el koyulurken, soruşturmanın sürdüğü bilgisi aktarıldı.

Ülke genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.

Van Başkale'de, Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında, Esenyamaç Mahallesi'nde 5 kişinin adreslerine operasyon düzenlendi.

SİGARALARA EL KONULDU

Operasyonda şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 2 bin 815 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyulurken, soruşturma sürüyor.