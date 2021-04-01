- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Van'da 2 bin 815 paket kaçak sigaraya el konuldu
Van'da 2 bin 815 paket kaçak sigaraya el konuldu
İran üzerinden Türkiye'ye getirilen kaçak sigaralara jandarmanın operasyonuyla el koyulurken, soruşturmanın sürdüğü bilgisi aktarıldı.
- DHA
- 01.04.2021 - 13:52
- Güncelleme : 01.04.2021 - 14:04
Ülke genelinde kaçakçılıkla mücadele çalışmaları sürdürülüyor.
Van Başkale'de, Jandarma Komutanlığı'nca yürütülen kaçakçılık ile mücadele faaliyetleri kapsamında, Esenyamaç Mahallesi'nde 5 kişinin adreslerine operasyon düzenlendi.
SİGARALARA EL KONULDU
Operasyonda şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda, 2 bin 815 paket kaçak sigara ele geçirildi. Kaçak sigaralara el koyulurken, soruşturma sürüyor.