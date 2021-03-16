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    Van'da 2 İranlının midesinden 103 kapsül uyuşturucu çıktı

    Van’dan uçakla İzmir’e gitmek isterken havalimanında yakalanan 2 İranlının yapılan muayenesinde toplamda 103 adet kapsül halinde 920 gram metanfetamin maddesi ele geçirildi.
    • İHA
    • 16.03.2021 - 11:12
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    Van'da 2 İranlının midesinden 103 kapsül uyuşturucu çıktı

    Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince yapılan risk analizi çalışmaları neticesinde İran uyruklu A.D. ve S.A. isimli şahıslardan şüphelenildiği belirtildi.

    TUTUKLANDILAR

    Açıklamada, “Şahısların Van-İzmir uçağına binişleri engellenmiş, alınan karara istinaden yapılan iç beden muayenesinde şahısların midelerinde kapsül halinde yabancı cisimler olduğu görülmüş. Yapılan iç beden muayenelerinden sonra taburcu edilmişler ve şahıslarda A.D.’den 52 adet kapsül halinde 460 gram, S.A.’dan ise 51 adet kapsül halinde 460 gram olmak üzere toplamda 103 adet kapsül halinde 920 gram metanfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeyle ilgili olarak gözaltına alınan A.D. ve S.A. isimli şahıslar, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanmışlardır.” denildi.

    Van da 2 İranlının midesinden 103 kapsül uyuşturucu çıktı #1

    Van da 2 İranlının midesinden 103 kapsül uyuşturucu çıktı #2

    Van da 2 İranlının midesinden 103 kapsül uyuşturucu çıktı #3

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