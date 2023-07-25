Van'da 2 ton esrar ele geçirildi Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Van hudut hattında 2 ton 90 kilogram toz esrar ele geçirildiğini duyurdu.

İHA

Güvenlik güçleri yurt genelinde olduğu gibi sınır hattında da uyuşturucuya karşı mücadelesini sürdürüyor.

Bu kapsamda Van hududunda uyuşturucu ticaretine ciddi bir darbe indirildi.

2 ton toz esrar yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Van hudut hattında 2 ton 90 kilogram toz esrar ele geçirildiğini duyurdu.

MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Hudutlarımızda uyuşturucu ile mücadele aralıksız devam ediyor. Van hudut hattında görev yapan Mehmetçiklerimiz; Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı istikametinde, Van İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek gerçekleştirdikleri arama-tarama faaliyeti sonucu sınır hattında 2 ton 90 kilogram toz esrar ele geçirdi” ifadelerine yer verildi.