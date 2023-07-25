Van'da 2 ton esrar ele geçirildi

İHA
Güvenlik güçleri yurt genelinde olduğu gibi sınır hattında da uyuşturucuya karşı mücadelesini sürdürüyor.
Bu kapsamda Van hududunda uyuşturucu ticaretine ciddi bir darbe indirildi.
2 ton toz esrar yakalandı
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Van hudut hattında 2 ton 90 kilogram toz esrar ele geçirildiğini duyurdu.
MSB sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Hudutlarımızda uyuşturucu ile mücadele aralıksız devam ediyor. Van hudut hattında görev yapan Mehmetçiklerimiz; Van Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı istikametinde, Van İl Emniyet Müdürlüğü ile müşterek gerçekleştirdikleri arama-tarama faaliyeti sonucu sınır hattında 2 ton 90 kilogram toz esrar ele geçirdi” ifadelerine yer verildi.