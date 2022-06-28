Van'da 20 düzensiz göçmen yakalandı

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 20 düzensiz göçmen yakalandı.

Yurt genelinde güvenlik güçlerinin göçmen kaçakçılığıyla mücadelesi devam ediyor.

Van'ın İpekyolu ilçesinde bir evde, yapılan ihbar sonucu yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 20 düzensiz göçmen için operasyon başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ile özel harekat ekipleri, Hacıbekir Mahallesi'nde bir eve operasyon düzenledi.

20 kişi yakalandı

Operasyonda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 20 kişi yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğüne götürüldü.

Göçmen kaçakçısı gözaltına alındı

AA'nın haberine göre, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.