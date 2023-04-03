Van'da 200 iş yerinin olduğu pazar alanında yangın! Kentin en işlek halk pazarında sebebi bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın 2 buçuk saat sonra kontrol altına alınırken çok sayıda iş yeri zarar gördü.

DHA Türkiye yaşanan felaketlerin izlerini silmeye çalışıyor. Kahramanmaraş merkezli depremler ve Şanlıurfa'yı etkisi altına alan sel felaketi sonrasında binlerce vatandaş hayatını kaybetti. Yaşanan felaketlerin ardından yaralar sarılırken yeni felaketler yaşanıyor. Halk pazarında yangın Van'da sabah saatlerinde hareketli dakikalar yaşandı. Kentin en işlek noktalarından Beşyol Meydanı ile valilik binası yakınındaki büyük halk pazarında, saat 09.00 sıralarında yangın çıktı. 200 iş yeri var İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Giyim ve züccaciye ağırlıklı 200 iş yerinin bulunduğu bölgede çıkan yangına ekipler müdahale etti. 2,5 buçuk saatte kontrol altına alındı Yaklaşık 2,5 saatlik çalışmayla yangın, kontrol altına alınarak söndürüldü. Dükkan sahipleri eşyalarını kurtarmaya çalıştı Çok sayıda iş yerinin zarar gördüğü yangında, bazı dükkan sahiplerinin eşyalarını kurtarmaya çalıştığı görüldü. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.