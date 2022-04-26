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Van'da 2022 yılının başından bu yana 44 terörist tutuklandı

Van'da 2022 yılının başından bu yana 44 terörist tutuklandı

Yıl başından bu zamana kadar operasyonlarını sürdüren jandarma ekipleri, terör örgütü propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına aldıkları 148 şüpheliden 44'ünü cezaevine gönderdi.