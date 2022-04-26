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- Van'da 2022 yılının başından bu yana 44 terörist tutuklandı
Van'da 2022 yılının başından bu yana 44 terörist tutuklandı
- Haber Merkezi
- 26.04.2022 - 11:30
Yurt genelinde güvenlik güçlerin terör örgütü mensuplarına ve propagandasını yaptıklarını belirledikleri şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor.
Van'da da bu kapsamda yürütülen çalışmalarla hain teröristlere göz açtırılmıyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, terörle mücadele harekatı kapsamında yılbaşından bu yana 747 operasyon düzenledi.
Mühimmata el konuldu
Operasyonlarda 3 AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, 1 mauser piyade tüfeği, 1 adet G3 piyade tüfeği, 2 el bombası, 1 EYP, 231 fişek, 10 akü, 14 şarjör, 168 metre kablo, 60 metre tel ve EYP yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi.
44 terörist tutuklandı
'Terör örgütüne üye olmak', 'terör örgütüne bilerek isteyerek yardım/yataklık etmek', 'PKK/KCK terör örgütü propagandası yapmak' suçlarından 148 şüpheli gözaltına alınırken, adliyeye sevk edilen 44'ü hakimlikçe tutuklandı.