Van’da 23 organizatör yakalandı

Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahıslara yönelik, 4-10 Ekim tarihleri arasında 10 planlı veya ani operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında, 23 organizatör hakkında adli işlem başlatıldı.

Van’da, göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor.

İl Emniyet Müdürlüğü, il genelinde söz konusu şahıslara yönelik 4-10 Ekim tarihleri arasında operasyon düzenledi.

Operasyona ilişkin yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Müdürlüğümüz Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 4-10 Ekim 2021 tarihleri arasında 10 planlı veya ani operasyon yapılmıştır.

“175 BİN 805 LİRA PARA CEZASI UYGULANMIŞTIR”

Yapılan operasyonlarda 23 organizatör şahıs hakkında adli işlem başlatılmış, suçta kullanılan araçların sahipleri ile tespit edilen organizatörlere gerekli adli işlemle birlikte toplam 175 bin 805 lira idari para cezası uygulanmış ve 3 araca da el konulmuştur.”

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