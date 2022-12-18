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    Van'da 28 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

    Hakkında kesinleşmiş 28 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası bulanan hükümlü yakalanarak, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 18.12.2022 - 16:32
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    Van'da 28 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

    Van'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'kasten adam öldürme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'tehdit', 'kasten yaralama', 'resmi belgede sahtecilik' gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 28 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.

    Yapılan titiz çalışmada, hükümlünün saklandığı adres belirlendi.

    Tutuklandı

    DHA'nın haberine göre; bunun üzerine İpekyolu ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

    Operasyonda yakalanan hükümlü, gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

    Van da 28 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı #1

     


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