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- Van'da 28 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Van'da 28 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Hakkında kesinleşmiş 28 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası bulanan hükümlü yakalanarak, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen hükümlü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
- 18.12.2022 - 16:32
Van'da İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 'kasten adam öldürme', 'ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya bulundurma', 'hükümlü veya tutuklunun kaçması', 'tehdit', 'kasten yaralama', 'resmi belgede sahtecilik' gibi suçlardan hakkında kesinleşmiş 28 yıl 2 ay 22 gün hapis cezası bulunan hükümlüyü yakalamak için çalışma başlattı.
Yapılan titiz çalışmada, hükümlünün saklandığı adres belirlendi.
Tutuklandı
DHA'nın haberine göre; bunun üzerine İpekyolu ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan hükümlü, gözaltına alındı ve işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı.