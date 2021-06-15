- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Van’da 3 çocuğunu alevlerin arasından son anda kurtardı
Van’da 3 çocuğunu alevlerin arasından son anda kurtardı
Elektrik kontağından çıktığı düşünülen yangında, alevler kısa sürede bütün evi sardı. Çocuklarını kurtarmak için mücadele veren anne, evin yanmasına engel olamadı.
- İHA
- 15.06.2021 - 16:35
- Güncelleme : 15.06.2021 - 16:40
Van’ın Tuşba ilçesi Alaköy Mahallesi’nde bulunan bir evde, gece vakti yangın çıktı.
Yangına ev halkı uykuda yakalandı.
Durumu fark eden anne Gamze Tekinbaş, çocuklarını kurtarmak için mücadele verdi.
ÇOCUKLARI DIŞARI ÇIKARDI
Zeynep, Nefes ve Enes isimli çocuklarını alevlerin arasından alıp dışarı çıkardı.
Elektrik kontağından çıktığı tahmin edilen yangın, kısa sürede bütün evi sardı.
KULLANILAMAZ HALE GELDİ
İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Tuşba Grup Amirliği ekiplerinin çalışmaları sonucu alevler söndürüldü.
Söndürme çalışmalarının ardından evin kullanılamaz hale geldiği görüldü.