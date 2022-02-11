Van'da 30 adet sahte belge ele geçirildi

MİT ve emniyet ekiplerince gerçekleştirilen göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahıslara yönelik operasyonda düzenlenen sahte belgeler ele geçirilirken, 3 kişi de gözaltına alındı.

Emniyet güçlerinin göçmen kaçakçılığına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda Van Emniyet Müdürlüğü'nden açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada, il genelinde göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

"30 ADET SAHTE BELGE ELE GEÇİRİLDİ, ŞÜPHELİ 3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI"

Açıklamada, "Yapılan çalışmalar kapsamında; 10 Şubat 2022 tarihinde ilimiz İpekyolu ilçesinde tespit edilen bir otelde MİT ve emniyet müdürlüğümüzce yapılan ortak operasyonda; 30 adet sahte belge (5 pasaport, 24 ikamet izin belgesi, 1 adet uluslararası koruma belgesi) ele geçirilmiş, 3 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır. Yapılan işlemlerin ardından 1 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır." denildi.