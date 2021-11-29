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    Van'da 31 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

    Muradiye ilçesinde şüpheli araçta arama yapan jandarma ekipleri, 31 adet kaçak cep telefonu buldu. Telefonlar Van Gümrük Müdürlüğüne teslim edildi.
    • İHA
    • 29.11.2021 - 09:44
    • Güncelleme : 29.11.2021 - 10:17
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    Van'da 31 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi

    Van'da jandarma ekiplerince yürütülen çalışma kapsamında 28 Kasım 2021'de Muradiye ilçesinde, B.D. isimli şüphelinin aracında arama yapıldı.

    Ekiplerin incelemesi sonucu şüpheli araçtan 31 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi.

    GÜMRÜK MÜDÜRLÜĞÜNE TESLİM EDİLDİ

    Van Valiliğince yapılan açıklamada ise, "Yapılan kontrolde poşet içerisinde 31 adet kaçak cep telefonu ele geçirilmiştir. Ele geçirilen cep telefonları Van Gümrük Müdürlüğüne teslim edilerek, şahıs hakkında adli işlem başlatılmıştır.” ifadeleri kullanıldı.

    Van da 31 adet kaçak cep telefonu ele geçirildi #1

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