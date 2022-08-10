Petrol
96.09
-0.23%
Euro
18.5626
1.56%
Dolar
17.9576
0.33%
Altın
1.04
0.63%
Borsa
2816
0.00%
Bitcoin
431.111
2.77%
BTXN Coin
7.49
-0.39%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 29 C

    Van'da 33 kaçak göçmen yakalandı

    Van'ın merkez İpekyolu ilçesinde polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda 33 düzensiz göçmen yakalandı.
    • 10.08.2022 - 15:10
    • Güncelleme : 10.08.2022 - 15:31
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van'da 33 kaçak göçmen yakalandı

    Van Emniyet Müdürlüğüne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, yurda yasa dışı yollardan giriş yapan düzensiz göçmenlere yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

    Bu çalışmalar çerçevesinde İpekyolu ilçesine bağlı Yeni Mahalle Sondurak 1. Çıkmaz Sokak'taki bir evde düzensiz göçmen olduğu ihbarını alan ekipler, özel harekat polisinin desteği ile düzenlenen operasyonda 33 kaçak göçmeni yakaladı.

    1 şahıs gözaltına alındı

    İHA'nın aktardığına göre düzensiz göçmenler işlemlerinin yapılması için Van Emniyet Müdürlüğüne götürülürken olayla ilgili 1 şüpheli şahıs ise gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

    Van da 33 kaçak göçmen yakalandı #1

    Van da 33 kaçak göçmen yakalandı #2

    Van da 33 kaçak göçmen yakalandı #3

    Van da 33 kaçak göçmen yakalandı #4


    İlginizi Çekebilir

    Çin, tatbikatları tamamladı
    Dünya

    Çin, tatbikatları tamamladı

    Fatih Altaylı: Ersan Hocam, neden her akşam televizyonlardasınız
    Gündem

    Fatih Altaylı: Ersan Hocam, neden her akşam televizyonlardasınız

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    CryptoTrader

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Görüş Bildir