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- Van’da 347 kilo eroin ele geçirildi
Van’da 347 kilo eroin ele geçirildi
Polis ekiplerince yapılan operasyonlar sonucunda 347 kilogram eroin ele geçirilirken, 27 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.
- İHA
- 28.02.2022 - 09:20
- Güncelleme : 28.02.2022 - 09:42
Van’da uyuşturucu tacirlerine darbe…
İl genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslar ile sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.
347 KİLO EROİN
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin 21-27 Şubat 2022 tarihleri arasında yaptığı operasyonlar neticesinde; 347 kilo 17 gram eroin ve 159,41 gram metamfetamin ele geçirildi.
27 ŞÜPHELİ YAKAYI ELE VERDİ
Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 27 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.