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    Van’da 347 kilo eroin ele geçirildi

    Polis ekiplerince yapılan operasyonlar sonucunda 347 kilogram eroin ele geçirilirken, 27 şüpheli hakkında ise yasal işlem yapıldı.
    • İHA
    • 28.02.2022 - 09:20
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 09:42
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    Van’da 347 kilo eroin ele geçirildi

    Van’da uyuşturucu tacirlerine darbe…

    İl genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslar ile sokak satıcılarına yönelik operasyon yapıldı.

    347 KİLO EROİN

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerinin 21-27 Şubat 2022 tarihleri arasında yaptığı operasyonlar neticesinde; 347 kilo 17 gram eroin ve 159,41 gram metamfetamin ele geçirildi.

    27 ŞÜPHELİ YAKAYI ELE VERDİ

    Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 27 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapıldı.

    Van’da 347 kilo eroin ele geçirildi #1

    Van’da 347 kilo eroin ele geçirildi #2


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