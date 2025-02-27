Van'da 4 kişi karbonmonoksitten zehirlendi: 1 ölü

AA & Ensonhaber

Van'ın İpekyolu ilçesi Şerefiye Mahallesi'nde bir evde yaşayan Onur Tunalı, Furkan Öztürk, Ferdi Koyupınar ve Ensar Güntin, sobadan sızan dumandan etkilendi.

Komşularının haber vermesi üzerine adrese sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Ekipler sobadan sızan karbonmonoksitten zehirlendikleri tespit edilen 4 kişiyi Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

YAŞAMINI YİTİRDİ

Tedaviye alınan 4 kişiden durumu ağır olan Güntin, sevk edildiği özel bir hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Tunalı, Öztürk ve Koyupınar ise tedavilerinin ardından taburcu edildi.