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    Van'da 5 kişi, hasta taşınan ambulansın devrilmesiyle yaralandı

    İçinde hasta ve yakınları ile sağlık görevlilerinin bulunduğu ambulans, karlı yolda kontrolden çıkarak yan yattı. Ambulanstaki 5 kişi, yaralanarak tedaviye alındı.
    • DHA
    • 11.01.2022 - 16:29
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 16:32
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    Van'da 5 kişi, hasta taşınan ambulansın devrilmesiyle yaralandı

    Sabah saatlerinde, Van-Hakkari yolunda Başkale Devlet Hastanesi'ne ait 65 EV 598 plakalı evde bakım ambulansının ismi öğrenilemeyen sürücüsü, Başkale'den Van'a gitmek üzere yola çıktı.

    Karlı yolda kontrolden çıkan ambulans, yan yattı.

    Kazada, ambulansta bulunan KOAH hastası ile 2 oğlu ve 2 sağlık görevlisi yaralandı.

    KOAH HASTASI KADIN, HASTANEYE KALDIRILDI

    İhbarla kaza yerine sağlık ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri ile güvenlik güçleri sevk edildi. Ağır yaralanan KOAH hastası kadın, Başkale Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    Van'da 5 kişi, hasta taşınan ambulansın devrilmesiyle yaralandı VİDEO

    DİĞER YARALILAR DA TEDAVİYE ALINDI

    İlk müdahalenin ardından KOAH hastası, Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Diğer yaralılar ise Başkale Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

    Van da 5 kişi, hasta taşınan ambulansın devrilmesiyle yaralandı #1

    Van da 5 kişi, hasta taşınan ambulansın devrilmesiyle yaralandı #2

    Van da 5 kişi, hasta taşınan ambulansın devrilmesiyle yaralandı #3

    Van da 5 kişi, hasta taşınan ambulansın devrilmesiyle yaralandı #4

    Van da 5 kişi, hasta taşınan ambulansın devrilmesiyle yaralandı #5

    Van da 5 kişi, hasta taşınan ambulansın devrilmesiyle yaralandı #6

    Van da 5 kişi, hasta taşınan ambulansın devrilmesiyle yaralandı #7

    Van da 5 kişi, hasta taşınan ambulansın devrilmesiyle yaralandı #8

    Van da 5 kişi, hasta taşınan ambulansın devrilmesiyle yaralandı #9

    Van da 5 kişi, hasta taşınan ambulansın devrilmesiyle yaralandı #10


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