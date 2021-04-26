Van’da 51 kilogram eroin ele geçirildi

İran’dan Çaldıran’a uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine, ekipler pusu kurdu. Yasa dışı yollarla ülkeye giren atlı grup yakalandı.

Van’da uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretine yönelik mücadele hız kesmeden devam ediyor.

İran’dan Çaldıran ilçesine uyuşturucu madde sevkiyatı yapılacağı bilgisini alan jandarma ekipleri, çalışmalara başladı.

Yukarı Kuyucak bölgesinde pusu kurularak, sınıra yasa dışı geçen atlı grup yakalandı.

Yapılan aramalarda, 51 kilogram eroin maddesi ele geçirildi.

VALİLİK AÇIKLAMASI

Van Valiliği, olayın ardından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“26 Nisan 2021 tarihinde uyuşturucu maddenin sevk edileceği sınır hattı Yukarı Kuyucak Mahallesi’nde pusu faaliyeti icra edilmiştir. Sınırı yasa dışı olarak geçen atlı gruba müdahale edilmiş, iki çuval içerisinde 51 kilogram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili olarak adli işlemlere başlanılmıştır.”