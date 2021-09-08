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    Van’da 53 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

    Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 çuval içerisine gizlenmiş 53 kilo 700 gram uyuşturucu ile 627 uyuşturucu hap ele geçirildi.
    • AA
    • 08.09.2021 - 14:33
    • Güncelleme : 08.09.2021 - 14:44
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    Van’da 53 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi

    Van’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.

    Çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Sallıdere Mahallesi Liskan mevkisinde operasyon gerçekleştirdi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Valilikten yapılan açıklamaya göre, aramalarda 2 çuval içerisine gizlenmiş 52 kilogram eroin, 1 kilo 700 gram esrar ve 627 uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

    Van’da 53 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi #1

    Van’da 53 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi #2

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