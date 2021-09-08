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- Van’da 53 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Van’da 53 kilo 700 gram uyuşturucu madde ele geçirildi
Başkale ilçesinde düzenlenen operasyonda, 2 çuval içerisine gizlenmiş 53 kilo 700 gram uyuşturucu ile 627 uyuşturucu hap ele geçirildi.
- AA
- 08.09.2021 - 14:33
- Güncelleme : 08.09.2021 - 14:44
Van’da uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalar aralıksız sürüyor.
Çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Sallıdere Mahallesi Liskan mevkisinde operasyon gerçekleştirdi.
ELE GEÇİRİLENLER
Valilikten yapılan açıklamaya göre, aramalarda 2 çuval içerisine gizlenmiş 52 kilogram eroin, 1 kilo 700 gram esrar ve 627 uyuşturucu hap ele geçirildi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.