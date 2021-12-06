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    Van’da 57 kilo 441 gram uyuşturucu ele geçirildi

    29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında yapılan operasyonlar neticesinde, 57 kilo 441 gram uyuşturucu ele geçirilirken, 33 kişi gözaltına alındı.
    • AA
    • 06.12.2021 - 09:55
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 10:35
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    Van’da 57 kilo 441 gram uyuşturucu ele geçirildi

    Van’da, uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, uyuşturucu ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürütenlere yönelik çalışmalar kapsamında, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından, 29 Kasım-5 Aralık tarihleri arasında operasyon düzenlendi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Operasyonlarda 40 kilo 856 gram eroin, 16 kilo 472 gram esrar, 236,77 gram sentetik uyuşturucu ve 68 uyuşturucu hap ele geçirildi.

    Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen 33 şüpheli gözaltına alındı.

    Van’da 57 kilo 441 gram uyuşturucu ele geçirildi #1

    Van’da 57 kilo 441 gram uyuşturucu ele geçirildi #2

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