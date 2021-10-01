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- Van'da 58 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
Van'da 58 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
9 ayrı dosyadan aranması ve 58 yıl 4 ay hapis cezası bulunan Ş.V, yakalanarak cezaevine gönderildi.
- İHA
- 01.10.2021 - 17:51
- Güncelleme : 01.10.2021 - 18:00
Van’da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan Ş.V, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.
9 ayrı dosyadan aranması, 58 yıl 4 ay hapis cezası bulunan hükümlü, gözaltına alındı.
TUTUKLANDI
Adli makamlara sevk edilen şahıs yapılan işlemlerin ardından Van M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Müdürlüğüne teslim edildi.
Van'da 58 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı VİDEO