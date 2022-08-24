Van'da 6 düzensiz göçmen fidye için rehin alındı

Düzensiz göçmenleri kaçırarak fidye almak isteyen 2'si Türk, bir İran vatandaşı organizatör ekiplerin operasyonuyla yakalanırken, rehineler de kurtarıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesinde 3 organizatör şahıs, yabancı uyruklu 6 düzensiz göçmeni rehin aldı.

Göçmenlerin ailelerinden yüklü miktarda fidye isteyen şahıslar, polis ekiplerinin başarılı operasyonuyla yakalandı.

Van Emniyet Müdürlüğünden açıklama geldi

İHA'nın aktarımına göre; konuya ilişkin olarak Van Emniyet Müdürlüğü tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada, yabancı uyruklu şahısların zorla alıkonuldukları ihbarı üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin harekete geçtiği belirtildi.

"2'si Türk biri İran vatandaşı 3 organizatör"

Açıklama şu ifadelere yer verildi:

"İran’dan ülkemize yasa dışı yollardan 6 düzensiz göçmenin girişini sağlayarak alıkoyan ve görüntülerini çekerek ailelerinden yüklü miktarda fidye istediği tespit edilen 2'si Türk, biri İran vatandaşı 3 organizatör yapılan operasyon sonucunda yakalanmıştır. Düzensiz göçmenlerin alıkonuldukları tespit edilen ikamette yapılan aramada farklı yabancı uyruklu şahıslara ait; 8 adet kimlik, 5 adet pasaport, bin TL ve 1 milyon 950 bin Riyal (İran Parası), yabancı uyruklu şahısların pasaport fotoğraflarının bulunduğu 3 adet flash bellek ele geçirilmiştir.

"Organizatörler tutuklanmıştır"

Yapılan operasyonda yakalanarak gözaltına alınan 3 organizatör hakkında 'yağma (gasp), kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, hakkı olmayan yere tecavüz, göçmen kaçakçılığı' suçlarından yasal işlem başlatılmış, organizatörler çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanmıştır. Alıkonulan 6 düzensiz göçmen ise işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine teslim edilecektir." denildi.