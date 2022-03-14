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    Van'da 6 göçmen kaçakçısı tutuklandı

    Son 1 haftada düzenlenen 6 ayrı operasyonda; göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
    • DHA
    • 14.03.2022 - 08:59
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    Van'da 6 göçmen kaçakçısı tutuklandı

    Van İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, göçmen kaçakçılarına yönelik operasyon düzenlendi.

    7 ile 13 Mart tarihleri arasındaki 6 ayrı operasyonda 1'i yabancı uyruklu 7 organizatör gözaltına alındı.

    6 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

    Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen organizatörlerden 6'sı tutuklandı, yabancı uyruklu 1 kişi ise sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Bu arada kaçak göçmenler için kullanılan 3 araca da el konuldu.

    Van da 6 göçmen kaçakçısı tutuklandı #1

    Van da 6 göçmen kaçakçısı tutuklandı #2


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