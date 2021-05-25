Kentte kaçak makaron olduğu bilgisini alan ekipler harekete geçti. Yapılan operasyonlar neticesinde 6 milyondan fazla kaçak makaron ele geçirildi.

Adana’da kaçakçılık ile mücadele hız kesmeden devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kentte kaçak makaron olduğu bilgisini alınca harekete geçti.

ARAÇ DURDURULDU

Alınan bilgi üzerine, Merkez Seyhan ilçesine bağlı Yenidam Mahallesi'nde seyir halinde olan bir araç durduruldu.

BASKIN YAPILDI

Ayrıca, Yenibey Mahallesi'nde bir depoda da kaçak makaron olduğu bilgisine ulaşıldı.

Söz konusu depoya baskın yapıldı.

3 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Yapılan operasyonlar sonucunda 6 milyon 400 kaçak makaron ele geçirildi.

Olayla bağlantısı olduğu tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Van’da 6 milyon 400 kaçak makaron ele geçirildi VİDEO

