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    Van'da 62 düzensiz göçmen yakalandı

    Jandarma ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu kamyonun kasasında yakalanan 62 düzensiz göçmen, ekipler tarafından gözaltına alındı.
    • İHA
    • 04.02.2022 - 14:08
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    Van'da 62 düzensiz göçmen yakalandı

    Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı Muradiye İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince saat 08.20 sıralarında şüphe üzerine bir kamyon durduruldu.

    Van Valiliği konuyla ilgili açlıklamalarda bulundu.

    "62 AFGANİSTAN UYRUKLU GÖÇMEN YAKALANMIŞTIR"

    Valilikten yapılan açıklamada, "Durdurulan kamyonun kasasında ülkeye yasadışı yollarla girdiği tespit edilen 62 Afganistan uyruklu yasadışı göçmen yakalanmıştır. Yakalanan göçmenler işlemleri yapılmak üzere ilgili kurumlara teslim edilmiş olup, E.Y. isimli kamyon şoförü ve olayla ilişkisi olduğu değerlendirilen T.İ. isimli şahıs gözaltına alınmıştır" denildi.

    Van da 62 düzensiz göçmen yakalandı #1

    Van da 62 düzensiz göçmen yakalandı #2

    Van da 62 düzensiz göçmen yakalandı #3


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