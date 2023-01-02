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    Van’da, 7 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

    Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında 26 Aralık 2022-1 Ocak 2023 tarihlerinde yapılan operasyon neticesinde, 7 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
    • 02.01.2023 - 08:57
    • Güncelleme : 02.01.2023 - 09:15
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    Van’da, 7 kilo 500 gram eroin ele geçirildi

    Van’da, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    İl genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslar ve sokak satıcıları mercek altına alındı.

    İHA’nın haberine göre; 26 Aralık 2022-1 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 7 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.

    1 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı

    Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

    “Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 26 Aralık 2022-1 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 7 kilo 500 gram eroin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır.”


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