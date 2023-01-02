- Haberler
- 3. Sayfa Haberleri
- Van’da, 7 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Van’da, 7 kilo 500 gram eroin ele geçirildi
Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında 26 Aralık 2022-1 Ocak 2023 tarihlerinde yapılan operasyon neticesinde, 7 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
- 02.01.2023 - 08:57
- Güncelleme : 02.01.2023 - 09:15
Van’da, uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…
İl genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şahıs/şahıslar ve sokak satıcıları mercek altına alındı.
İHA’nın haberine göre; 26 Aralık 2022-1 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 7 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
1 şüpheli hakkında yasal işlem yapıldı
Van Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 26 Aralık 2022-1 Ocak 2023 tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde 7 kilo 500 gram eroin ele geçirilmiştir. Elde edilen uyuşturucu maddeler ile ilgili olarak 1 şüpheli şahıs hakkında yasal işlem yapılmıştır.”