Van’da 72 kilo eroin ele geçirildi

Polis ekiplerince bir hafta boyunca yapılan farklı operasyonlar sonucunda 72 kilo 204 gram eroin ele geçirilirken, 32 şüpheli gözaltına alındı.

Van genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şüpheliler ile sokak satıcılarına yönelik operasyonlar sürüyor.

72 KİLO EROİN BULUNDU

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 13 - 19 Aralık 2021 tarihleri arasında yaptığı çalışmalar neticesinde; 72 kilo 204 gram eroin, 1 kilo 246 gram afyon sakızı, 17,06 gram metamfetamin, 5,81 gram esrar, 0,6 gram sentetik kannabinoid ve 490 adet sentetik ecza ele geçirildi.

32 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 32 şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ ve ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma’ suçlarından yasal işlem yapıldı.