Euro
19.6366
5.97%
Dolar
17.4353
5.59%
Altın
1.005
5.47%
Borsa
2.097
0.6%
Bitcoin
822.858
3.87%
BTXN Coin
41.84
0.40%
6ºC
İstanbul
Çok bulutlu 6 C

    Van’da 72 kilo eroin ele geçirildi

    Polis ekiplerince bir hafta boyunca yapılan farklı operasyonlar sonucunda 72 kilo 204 gram eroin ele geçirilirken, 32 şüpheli gözaltına alındı.
    • İHA
    • 20.12.2021 - 10:28
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van’da 72 kilo eroin ele geçirildi

    Van genelinde haksız kazanç sağlamak amacıyla uyuşturucu madde ticareti, nakli veya depolanması faaliyetlerini yürüten şüpheliler ile sokak satıcılarına yönelik operasyonlar sürüyor.

    72 KİLO EROİN BULUNDU

    Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin 13 - 19 Aralık 2021 tarihleri arasında yaptığı çalışmalar neticesinde; 72 kilo 204 gram eroin, 1 kilo 246 gram afyon sakızı, 17,06 gram metamfetamin, 5,81 gram esrar, 0,6 gram sentetik kannabinoid ve 490 adet sentetik ecza ele geçirildi.

    32 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Elde edilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak 32 şüpheli hakkında ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak/Uyuşturucu Madde Nakletmek’ ve ‘Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kabul Etme ve Bulundurma’ suçlarından yasal işlem yapıldı.

    Van’da 72 kilo eroin ele geçirildi #1

    Van’da 72 kilo eroin ele geçirildi #2

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir