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    Van'da 8 göçmen kaçakçısı tutuklandı

    Emniyet ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı yapan organizatörlere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi tutuklandı, 3 araca da el konuldu.
    • 23.05.2022 - 09:08
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    Van'da 8 göçmen kaçakçısı tutuklandı

    Van'da il genelinde, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

    Van Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaptı.

    8 organizatör tutuklandı

    Açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 16-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan 5 ayrı operasyonda; 12 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 8 şahıs tutuklanmıştır. Göçmen Kaçakçılığı suçunda kullanılan 3 araca el konulmuştur." denildi.

    Van da 8 göçmen kaçakçısı tutuklandı #1


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