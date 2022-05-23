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Van'da 8 göçmen kaçakçısı tutuklandı
Emniyet ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı yapan organizatörlere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi tutuklandı, 3 araca da el konuldu.
- 23.05.2022 - 09:08
Van'da il genelinde, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Van Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaptı.
8 organizatör tutuklandı
Açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 16-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan 5 ayrı operasyonda; 12 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 8 şahıs tutuklanmıştır. Göçmen Kaçakçılığı suçunda kullanılan 3 araca el konulmuştur." denildi.