Van'da 8 göçmen kaçakçısı tutuklandı

Emniyet ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığı yapan organizatörlere yönelik düzenlenen operasyonda 8 kişi tutuklandı, 3 araca da el konuldu.

Van'da il genelinde, "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Van Emniyet Müdürlüğü konuya ilişkin açıklama yaptı.

8 organizatör tutuklandı

Açıklamada, il genelinde "Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticareti" yapan şahıs/şahısların deşifresine ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Göçmen Kaçakçılığı İle Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü görevlilerimizce 16-22 Mayıs 2022 tarihleri arasında yapılan 5 ayrı operasyonda; 12 organizatör hakkında adli işlem yapılmış, 8 şahıs tutuklanmıştır. Göçmen Kaçakçılığı suçunda kullanılan 3 araca el konulmuştur." denildi.