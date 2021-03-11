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- Van’da 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Van’da 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi
Başkale’de kaçakçılara yönelik operasyon yapan polis ekipleri, 9 bin paket kaçak sigara ele geçidi.
- İHA
- 11.03.2021 - 09:14
- Güncelleme : 11.03.2021 - 10:03
Van’da polis ekipleri, kaçakçılara geçit vermedi.
Başkale İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ve İstihbarat Grup Amirliği ekipleri, kaçakçılara yönelik müşterek bir çalışma yürüttü.
ARAMA YAPILDI
Çalışmalar kapsamında, Esenyamaç Mahallesi Nenehatun mezrasında operasyon yapıldı.
Operasyon sonucu şüpheli bir şahsın evinde arama yapıldı.
EL KONULDU
Aramalarda, yurda kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 9 bin paket kaça sigara ele geçirildi.
Çeşit çeşit markalardan oluşan kaçak sigaralara el konuldu.
GÖZALTINA ALINDI
Olayla ilgili bağlantısı olduğu tespit edilen şüpheli gözaltına alındı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.