Euro
10.2859
-0.21%
Dolar
8.8597
-0.32%
Altın
501.83
0.02%
Borsa
1.401
-0.35%
Bitcoin
416.524
9.16%
EXEN Coin
20.15
3.17%
17ºC
İstanbul
Parçalı bulutlu 17 C

    Van'da 9 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında 36 yıl hapis

    Van'da 2 yıl önce yabancı uyruklu 9 yaşındaki B.H.'ye cinsel istismarda bulunan H.B., yargılandığı Van 1'inci Ağır Ceza Mahkemesinde görülen karar duruşmasında 36 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
    • DHA
    • 01.10.2021 - 18:33
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van'da 9 yaşındaki kız çocuğuna istismar davasında 36 yıl hapis

    Van'da 2019 yılının Kasım ayında, 2 Nisan Caddesi üzerinde su satan yabancı uyruklu kız çocuğu B.H.'nin kandırılarak metruk binada cebir ve tehditle nitelikli cinsel istismara uğramasıyla ilgili davanın karar duruşması görüldü.

    36 YIL HAPİS CEZASI

    Van 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya sanık H.B., tutuklu olduğu Ceza İnfaz Kurumundan SEGBİS ile katılarak üzerine atılı suçlamayı reddetti.

    Mahkeme heyeti, sanık H.B.'nin hükmen tutuklanmasına karar vererek, 'cebir ve tehditle çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan 36 yıl hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

     

     

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir