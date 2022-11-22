Van’da, 915 kaçak göçmen ile 17 göçmen kaçakçısı yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonlar neticesinde, 14-20 Kasım tarihleri arasında 915 kaçak göçmen ve 17 göçmen kaçakçısı yakalandı.

Van’da, kaçak göçle mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor…

14-20 Kasım tarihleri arasında, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik mülki makamlar ve cumhuriyet savcılıklarının koordine ve talimatları doğrultusunda operasyonlar düzenlendi.

Valilik açıklaması İHA’nın haberine göre; Van Valiliği tarafından operasyona ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Yapılan operasyonlarda 915 düzensiz göçmen ve 17 göçmen kaçakçısı yakalanmış, kaçak göçmenleri taşıyan 4 kamyon ve 3 otomobile el konulmuştur. Yakalanan göçmenler adli ve idari işlemlerinin ardından ilgili kurumlara sevk edilirken, yakalanan göçmen kaçakçıları için gerekli adli işlemler başlatılmıştır. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı ile etkin mücadele, halkımızın güveni ve huzuru için faaliyetlere aralıksız devam edilmektedir.”