Van’da 92 gram eroin ve 1800 litre kaçak mazot ele geçirildi

Van’da 92 gram eroin ve 1800 litre kaçak mazot ele geçirildi

Jandarma ekiplerinin 2 eve düzenlediği operasyonda 292 gram eroin, 1800 litre kaçak mazot ve 419 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Van’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi Tepebaşı Mahallesi'ndeki 2 evde, uyuşturucu ve kaçak akaryakıt olduğu ihbarıyla harekete geçti.

Ekipler tarafından söz konusu adrese operasyon düzenledi.

ELE GEÇİRİLENLER

Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 292 gram eroin, 102 gram afyon sakızı, 10 mermi, 419 paket çeşitli markalarda kaçak sigara, 28 jelikan ve 6 bidonda toplam 1800 litre kaçak mazot ele geçirdi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Van’da 92 gram eroin ve 1800 litre kaçak mazot ele geçirildi ViDEO