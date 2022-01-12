Euro
15.6926
-0.05%
Dolar
13.7499
-0.41%
Altın
805.8560
-0.35%
Borsa
205,992.00
0.68%
Bitcoin
603.067
3.74%
BTXN Coin
34.07
2.15%
2ºC
İstanbul
Hafif kar 2 C

    Van’da 92 gram eroin ve 1800 litre kaçak mazot ele geçirildi

    Jandarma ekiplerinin 2 eve düzenlediği operasyonda 292 gram eroin, 1800 litre kaçak mazot ve 419 paket kaçak sigara ele geçirildi.
    • DHA
    • 12.01.2022 - 16:47
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 17:04
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Van’da 92 gram eroin ve 1800 litre kaçak mazot ele geçirildi

    Van’da İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesi Tepebaşı Mahallesi'ndeki 2 evde, uyuşturucu ve kaçak akaryakıt olduğu ihbarıyla harekete geçti.

    Ekipler tarafından söz konusu adrese operasyon düzenledi.

    ELE GEÇİRİLENLER

    Ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 292 gram eroin, 102 gram afyon sakızı, 10 mermi, 419 paket çeşitli markalarda kaçak sigara, 28 jelikan ve 6 bidonda toplam 1800 litre kaçak mazot ele geçirdi.

    SORUŞTURMA BAŞLATILDI

    Olayla bağlantılı olduğu belirlenen 1 kişi gözaltına alındı. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

    Van’da 92 gram eroin ve 1800 litre kaçak mazot ele geçirildi ViDEO

    Van’da 92 gram eroin ve 1800 litre kaçak mazot ele geçirildi #1

    Van’da 92 gram eroin ve 1800 litre kaçak mazot ele geçirildi #2


    Görüş Bildir