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    Van'da aç kalan kurtlar koyun sürüsüne saldırdı

    Üç kardeşin otlattığı koyun sürüsüne aç kalan kurtlar dadandı, 28 koyun telef oldu.
    • 04.10.2022 - 09:09
    • Güncelleme : 04.10.2022 - 09:25
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    Van'da aç kalan kurtlar koyun sürüsüne saldırdı

    Van'ın Özalp ilçesine bağlı Yukarı Dönerdere Mahallesi kırsalında üç kardeşin koyun sürüsü merada otlatılırken bir anda dağdan inen ve aç olan kurtlar, koyun sürüsünü hedef aldı ve saldırdı.

    Aç kalan kurtlar koyunlara zarar verdi

    İHA'dan edinen bilgilere göre; Ayhan, İlhan ve Erhan Özbek isimli kardeşlere ait koyun sürüsü kurtların hedefi olunca, 28 koyun saldırı sonucu telef oldu.

    Kurtların saldırısı sonucu 28 koyununu kaybeden üç kardeş yaptığı açıklamada,i zararlarının giderilmesini talep etti.

    Van da aç kalan kurtlar koyun sürüsüne saldırdı #1


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