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    Van’da Afgan göçmenleri rehin alıp, yakınlarından fidye istediler

    İstanbul'a gitmek için Van'a kaçak yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu 5 kaçak göçmeni rehin alıp, ailelerinden fidye isteyen 4 kişi, jandarma tarafından operasyonla yakalandı.
    • 25.12.2022 - 14:28
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    Van’da Afgan göçmenleri rehin alıp, yakınlarından fidye istediler

    İstanbul’a gitmek için Van’a kaçak yollarla giriş yapan Afganistan uyruklu göçmenlerin, çeteler tarafından rehin alınarak işkenceye maruz bırakıldığına yönelik alınan ihbar alındı.

    Bunun üzerine Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından göçmen kaçakçılığı ile mücadele kapsamında, 'Suç Araştırma Timleri' (JASAT), ekipleri çalışma başlattı.

    İşkence videoları ile fidye istediler

    5 kişilik Afgan ailenin 4 kişi tarafından rehin alındığı, işkenceye uğradıkları, bu anları kaydeden saldırganların da videoları ailenin yakınlarına gönderip fidye istediği belirlendi.

    JASAT'ın takibi sonucu 4 şüpheli adresleri tespit edildi ve operasyon düzenlendi.

    Hepsi tutuklandı

    Operasyonla yakalanan şüpheliler, tutuklanarak Van M Tipi Kapalı Cezaevi'ne teslim edildi.

    DHA’nın haberine göre kaçak göçmenler de, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresine bağlı Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

    Van’da Afgan göçmenleri rehin alıp, yakınlarından fidye istediler #1


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