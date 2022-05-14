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    Van'da Afgan uyruklu 57 kaçak göçmen yakalandı

    Araziye bırakılan 57 Afgan uyruklu kaçak göçmen ihbar üzerine yakalandı. 2 insan kaçakçısının yakalanması için çalışma başlatıldı.
    • 14.05.2022 - 11:29
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    Van'da Afgan uyruklu 57 kaçak göçmen yakalandı

    Van’da, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

    Van'ın Gevaş ilçesi Uysal Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri organizatörlerin tarlaya kaçak göçmen bıraktığı ihbarını aldı.

    2 organizatör aranıyor

    Bölgeye jandarma ve güvenlik korucuları sevk edildi. Ekiplerin tarla ve çevresinde yaptığı aramada 2'si kadın, 1'i çocuk 57 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri araçla getirip tarlada bırakan 2 insan kaçakçısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

    Geri gönderilecekler

    DHA'nın haberine göre, göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği belirtilirken, soruşturma devam ediyor.

    Van da Afgan uyruklu 57 kaçak göçmen yakalandı #1

    Van da Afgan uyruklu 57 kaçak göçmen yakalandı #2


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