Van'da Afgan uyruklu 57 kaçak göçmen yakalandı

Araziye bırakılan 57 Afgan uyruklu kaçak göçmen ihbar üzerine yakalandı. 2 insan kaçakçısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Van’da, yurda yasa dışı yollarla giriş yapan kaçak göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Van'ın Gevaş ilçesi Uysal Mahallesi'nde İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri organizatörlerin tarlaya kaçak göçmen bıraktığı ihbarını aldı.

2 organizatör aranıyor

Bölgeye jandarma ve güvenlik korucuları sevk edildi. Ekiplerin tarla ve çevresinde yaptığı aramada 2'si kadın, 1'i çocuk 57 Afganistan uyruklu kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenleri araçla getirip tarlada bırakan 2 insan kaçakçısının yakalanması için çalışma başlatıldı.

Geri gönderilecekler

DHA'nın haberine göre, göçmenlerin jandarmadaki işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edileceği belirtilirken, soruşturma devam ediyor.



