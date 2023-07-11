Van'da askeri araç ve otomobil çarpıştı: 1 ölü, 12 yaralı Gürpınar ilçesinde sebebi bilinmeyen bir sebeple askeri araçla otomobilin çarpışması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, 12 asker yaralandı.

AA Van'ın Gürpınar ilçesinde korku dolu anlar yaşandı. Van-Hakkari kara yolu 43. kilometresindeki Gündoğdu mevkiinde, 34 SP 2824 plakalı otomobille askeri araçla çarpıştı. İhbar üzerine kaza yerine AFAD, UMKE, sağlık, ambulans helikopter, jandarma, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. 1 kişi öldü, 12 kişi yaralandı Jandarma ve polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Bir kişinin hayatını kaybettiği kazada yaralanan 12 asker, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı. Kaza yerine Gürpınar Belediye Başkanı Hayrullah Tanış da gelerek bilgi aldı. Yolda ulaşım tek şeritten sağlanıyor.