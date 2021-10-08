Başkale ilçesinin İran sınır hattında, atlarla uyuşturucu sevkiyatı yapan şahıslar, düzenlenen operasyon ile yakalandı. Aramalarda 383 kilo 122 gram eroin maddesi ele geçirildi.

Van’da, göçmen kaçakçılığı ve terör faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar, hız kesmeden devam ediyor.

Çalışmalar kapsamında görev yapan ekipler, Başkale ilçesinin İran sınırında, atlarla taşınan 383 kilo 122 gram eroin ele geçirdi.

Konuya ilişkin Van Emniyet Müdürlüğü’nün açıklamalarında, şu ifadelere yer verildi:

“İlimiz Başkale ilçesinde sınır hattına yakın bölgede at üzerinde bulunan 5 şahsın açık arazide kuytu bir bölgede atlarında bulunan yükleri bıraktıkları görülmesi üzerine arazide ve şahısların gittikleri ikamet ile eklentilerinde arama yapıldı.

ELE GEÇİRİLENLER

Yapılan aramalarda; 753 paket halinde 383 kilo 122 gram eroin maddesi, 1 adet AK-47 Kalaşnikof tüfek ile bu tüfeğe ait 2 adet şarjör ve 53 adet 7,62*39 mm fişek ele geçirilmiştir.

Van’da, at üstünde uyuşturucu sevkiyatına operasyon VİDEO



5 ŞAHIS HAKKINDA ADLİ TAHKİKAT BAŞLATILDI

Konu ile alakalı olarak 4’ü İran uyruklu olmak üzere 5 şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlanılmış, 5 at ise adli birimlerin talimatıyla ilgili birime teslim edilmiştir. Van Emniyet Müdürlüğü olarak her türlü suçla mücadele çalışmalarımız en etkin şekilde ve kararlılıkla devam edecektir.”