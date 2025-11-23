Van'da avukat, tartıştığı otel sahibi baba ile oğlunu öldürdü

- Van İpekyolu'ndaki bir otelde avukat B.K. ile otel sahibi baba ve oğlu arasında tartışma çıktı.
- Tartışma sonucunda B.K., baba ve oğlunu silahla öldürdü.
- Olayla ilgili soruşturma başlatıldı ve B.K. ile ağabeyi gözaltına alındı.
Van'ın İpekyolu ilçesinde bulunan bir otele geldiği belirtilen avukat B.K. ile otel sahipleri arasında, bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın büyümesi ile avukat B.K., otel sahibi baba ile oğlunu vurdu.
AVUKAT İLE AĞABEYİ GÖZALTINA ALINDI
İhbarla bölgeye ekipler gönderildi.
Baba ile oğlunun hayatını kaybettiği belirlenirken, avukat B.K. ile yanındaki ağabeyi gözaltına alındı.
Cansız bedenler otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürülürken, olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.