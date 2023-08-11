DHA
Sıcak havaların artmasıyla vatandaş serinlemek için deniz ve göl kenarlarında vakit geçiriyor.
Öte yandan serinlemek isteyen onlarca vatandaş ise boğuldu.
Van'ın Çatak ilçesinde ise 2 çocuk babası 29 yaşındaki Mutalip Şipal, serpme ağını da yanına alıp, balık tutmak için evinin yakınlarındaki Çatak Çayı'na gitti.
Suya düştü
Şipal, burada taşlara takılan ağını çıkarmak isterken dengesini kaybedip, suya düştü.
Çevredekiler, sürüklenmeye başlayan Şipal için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.
Hayatını kaybetti
Ekipler ile çevredekilerin çabaları ile sudan çıkarılan Şipal, Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şipal, burada kurtarılamadı.
Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.