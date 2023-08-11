Van'da balık tutarken takılan ağını kurtarırken hayatını kaybetti Balık tutmak için gittiği çayda taşlara takılan ağını kurtarmak isterken dengesini kaybedip suya düşen 29 yaşındaki adam kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı.

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DHA

Sıcak havaların artmasıyla vatandaş serinlemek için deniz ve göl kenarlarında vakit geçiriyor.

Öte yandan serinlemek isteyen onlarca vatandaş ise boğuldu.

Van'ın Çatak ilçesinde ise 2 çocuk babası 29 yaşındaki Mutalip Şipal, serpme ağını da yanına alıp, balık tutmak için evinin yakınlarındaki Çatak Çayı'na gitti.

Suya düştü

Şipal, burada taşlara takılan ağını çıkarmak isterken dengesini kaybedip, suya düştü.

Çevredekiler, sürüklenmeye başlayan Şipal için 112 Acil Çağrı Merkezi'nden yardım istedi.

Hayatını kaybetti

Ekipler ile çevredekilerin çabaları ile sudan çıkarılan Şipal, Çatak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şipal, burada kurtarılamadı.

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.