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    Van’da bayılan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi

    Halk otobüsü şoförü, rahatsızlanarak bayılan kadın yolcuyu hastaneye ulaştırırken, olay anı cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • 09.06.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 09.06.2022 - 10:02
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    Van’da bayılan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi

    Van’da Recep Sevgili idaresindeki 65 H 0104 plakalı mavi halk otobüsünde, bir kadın yolcu aniden fenalaştı, baygınlık geçirdi.

    Otobüsteki diğer yolcuların müdahale ettiği kadının kötüleştiğini gören otobüs şoförü, güzergahını değiştirerek kadını en yakınındaki özel hastaneye götürdü.

    Örnek davranış kamerada

    Hastanenin acil servisi girişinde otobüsü durduran Sevgili, kadını başka bir yolcunun yardımıyla acil servise taşıdı.

    Van Büyükşehir Belediyesi mavi halk otobüsünde görevli şoförün örnek davranışı ise bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

    “Her şey güzellikle olsun”

    İHA muhabirine konuşan halk otobüsü şoförü Recep Sevgili, bayılan kadını hiçbir yerde durmadan kısa sürede hastaneye ulaştırdığı dile getirdi.

    Sevgili, “Yolcular da bizi sıkıntıya sokmadı ve yardımcı oldular. Her şey güzellikle olsun, kimse de mağdur olmasın. Böylesi bir yolcuya yardımcı olmak insanlık görevimiz. Hiçbir durakta durmayarak 4-5 dakika içerisinde ulaştırdım.” dedi.

    Van’da bayılan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi VİDEO

    Van’da bayılan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi #1

    Van’da bayılan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi #2

    Van’da bayılan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi #3

    Van’da bayılan kadın yolcuyu hastaneye yetiştirdi #4


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