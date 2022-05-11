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Van'da bel açıklığıyla doğan bebek helikopterle hastaneye taşındı

Van'da bel açıklığıyla doğan bebek helikopterle hastaneye taşındı

Bahçesaray ilçesinde doğan bebeğin, sırt omurgasının gelişmediği ve bel kısmında açıklık olduğu belirlendi. Bu nedenle başka hastaneye sevk edilmesi gereken bebek helikopterle ulaştırıldı.