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- Van'da bel açıklığıyla doğan bebek helikopterle hastaneye taşındı
Van'da bel açıklığıyla doğan bebek helikopterle hastaneye taşındı
Bahçesaray ilçesinde doğan bebeğin, sırt omurgasının gelişmediği ve bel kısmında açıklık olduğu belirlendi. Bu nedenle başka hastaneye sevk edilmesi gereken bebek helikopterle ulaştırıldı.
- 11.05.2022 - 11:51
- Güncelleme : 11.05.2022 - 12:42
Van'ın Bahçesaray ilçesinde yaşayan Ş.Ö. isimli kadın, bebeğini doğurmak üzere ilçedeki devlet hastanesine kaldırıldı.
Doğumun ardından bebeğin sırt omurgasının gelişmediği belirlenirken, bel kısmında açıklık tespit edilidi.
Dünyaya gözlerini yeni açan bebeğin, üst hastaneye acil sevkinin yapılmasına karar verildi.
Bebek helikopterle taşındı
Bunun için hastane yetkilileri, Van İl Sağlık Müdürlüğünden helikopter desteğinde bulundu. Gelen talep üzerine Van Emniyet Müdürlüğü Havacılık Şube Müdürlüğüne ait helikopter havalanarak, Bahçesaray ilçesinden bebeği alarak il merkezine döndü.
112 Acil Servis ekipleri gözetiminde Van Ferit Melen Havalimanına inen helikopterden alınan bebek, burada bekletilen ambulansla Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.