Van'da beton mikseri, bisikletli öğretmeni ezdi İpekyolu ilçesinde yolun karşısına geçtiği bisikletine beton mikseri çarpan öğretmen Selçuk Kaplan hayatını kaybederken, kaza anı mobese kamerasına yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Dün Van'ın İpekyolu ilçesine bağlı eski Emniyet Kavşağı'ndaki İpekyolu Caddesi'nde beton mikseri, bisikletiyle yolun karşısına geçen Öğretmen Selçuk Kaplan'a çarptı.

Mikserin altında can verdi

Çarpmayla Kaplan, beton mikserinin altında kaldı. Çevredekiler yaralının yardımına koşarken, ihbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Kaplan'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kaza anı güvenlik kamerasında

Kaplan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.

Kaza anı ise mobese kameralarına anbean yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)