Van’da bilezik için kadını darbeden şahıs tutuklandı

Pazardan eve dönen kadın ve kızını takip ettikten sonra darbeden şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü, olayla ilgili yaptığı açıklamada, şahsın tutuklandığını bildirdi.

Van’ın İpekyolu ilçesinde kızı ile pazardan eve dönen E.D. isimli kadın, kimliği belirsiz bir şahıs tarafından 3 kilometre boyunca takip edildi.

Apartmana girişi fırsat bilen şahıs, kadın ve kızı asansör beklerken saldırıya geçti. Kadının kolundaki bilezikleri almaya çalışan şahıs, kadını darbetti.

Kadının el çantasını aldıktan sonra kaçtı.

Olay üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Gasp Büro Amirliği görevlileri şahsı yakaladı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ AÇIKLAMASI

Emniyet Müdürlüğü, olay üzerine şu açıklamayı yaptı:

“Kızı ile pazardan gelen E.D. isimli şahsın kimliği belirsiz kişi tarafından yaklaşık 3 kilometre takip edildiği, mağdur şahsın apartman girişinde asansör beklediği esnada kimliği belirsiz şahsın mağdura saldırarak kolundaki bilezikleri almaya çalıştığı, şahsın direnmesi üzerine kafasını duvara vurarak darp ettiği, mağdur şahsın bileziklerini alamayan şahsın mağdurun el çantasını zorla alarak kaçtığı, kaçarken de apartman merdivenlerinden düştüğü anlaşılmıştır."

“YAĞMA ŞÜPHELİSİ TUTUKLANMIŞTIR”

“Cinayet Gasp Büro Amirliği görevlilerimizce olayları gerçekleştiren şüpheli/şüphelilerin yakalanmasına yönelik güvenlik kamera kayıtları incelenmesi ve sokak çalışmaları sonucunda olayları gerçekleştiren şahsın H.D. isimli şahıs olduğu ve şüpheli şahsın gasp ettiği el çantasının içindekileri aldıktan sonra çantayı su kanalına attığı tespit edilmiş, yapılan operasyonla yağma (gasp) şüphelisi H.D. isimli şahıs yakalanarak gözaltına alınmıştır.

Gözaltına alınan H.D. isimli şahıs, hakkında düzenlenen tahkikat evrakı ile sevk edildiği adli makamlarca tutuklanmıştır.”