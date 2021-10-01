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    Van'da bir evden 40 kilo eroin çıktı

    Bir eve Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sırasında 40 kilo 40 gram eroin çıktı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
    • DHA
    • 01.10.2021 - 13:15
    • Güncelleme : 01.10.2021 - 13:20
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    Van'da bir evden 40 kilo eroin çıktı

    Ülke genelinde polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.

    Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

    40 KİLO EROİN BULUNDU

    Adreste yapılan aramada 40 kilo 40 gram eroin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.

    SORGUSU SÜRÜYOR

    Şüphelinin, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

    Van da bir evden 40 kilo eroin çıktı #1

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