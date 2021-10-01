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- Van'da bir evden 40 kilo eroin çıktı
Van'da bir evden 40 kilo eroin çıktı
Bir eve Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sırasında 40 kilo 40 gram eroin çıktı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
- DHA
- 01.10.2021 - 13:15
- Güncelleme : 01.10.2021 - 13:20
Ülke genelinde polis ekiplerinin uyuşturucuyla mücadelesi devam ediyor.
Van İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.
40 KİLO EROİN BULUNDU
Adreste yapılan aramada 40 kilo 40 gram eroin ele geçirilirken, 1 şüpheli gözaltına alındı.
SORGUSU SÜRÜYOR
Şüphelinin, emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.