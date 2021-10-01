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Van'da bir evden 40 kilo eroin çıktı

Van'da bir evden 40 kilo eroin çıktı

Bir eve Narkotik ekipleri tarafından düzenlenen operasyon sırasında 40 kilo 40 gram eroin çıktı. Olayla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.